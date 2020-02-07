Москва, , 11:02 — REGNUM Закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, позволит унифицировать судебную практику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

«К сожалению, правоприменительная практика у нас в стране часто сводится к тому, что прямо не прописано в законе, не работает и работать не может. А формулировка «другие обстоятельства» — весьма размытая. Поэтому в судебной практике никакие «другие обстоятельства» зачастую никогда не рассматривались и не учитывались», — отметила Епифанова.

«Принятие закона позволит суду в спорных случаях оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать адекватное решение. В результате, можно будет привлекать обоих родителей после развода к расходам по обеспечению ребенка жильем», — уверена парламентарий.

Она обратила внимание на то, что нередки ситуации, когда ребенок оказывается в чрезвычайных условиях отсутствия жилья. Например, случился пожар или наводнение, после чего родителю, с которым ребенок живет, стало совершенно нечем выплачивать ипотеку или восстанавливать жилье. Возникшую проблему, по мнению депутата, должны решать оба родителя вместе, а не кто-то один из них.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Семейный кодекс дополняется нормой, обязывающий родителей, не состоящих в браке или находящихся в разводе, обеспечивать своих детей жильем.

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