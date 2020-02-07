Токио, , 11:02 — REGNUM Четвертый чартерный самолет, который зафрахтовало правительство Японии, приземлился в токийский аэропорт Ханэда с вывезенными из КНР из-за угрозы коронавируса гражданами страны. Об этом 7 февраля сообщает агентство NHK.

Также сообщает, что на его борту было вывезено на японскую территорию 198 человек из центральной китайской провинции Хубэй.

При этом подчеркивается, что помимо граждан Японии, на самолете находится 80 китайских граждан, которые являются членами семей эвакуированных японцев.

Отметим, ранее в Японию из китайского Уханя было вывезено тремя предыдущими чартерными рейсами 565 граждан страны Восходящего солнца.