Иваново, , 10:58 — REGNUM Карантин во всех школах, а также учреждениях дополнительного образования Иваново будет объявлен с 8 февраля до особого распоряжения. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовано на сайте ТУ Роспотребнадзора по Ивановской области.

Как сообщается, в Иваново за неделю с 27 января по 2 февраля эпидпорог оказался превышен на 33,24%, рост заболеваемости за неделю составил почти 40%. С 3 по 5 февраля уровень заболевамости вырос ещё на 21%, а среди школьников — сразу на 56%.

В связи с этим глава регионального Роспотребнадзора рекомендовал главе города приостановить учебный процесс в школах города Иваново, независимо от форм собственности, с 8 февраля до особого распоряжения. Также рекомендовано ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

Кроме того, руководителям аптечных сетей рекомендовано обеспечить неснижаемый запас средств для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ, а руководителям учреждений здравоохранения ограничить допуск посетителей к пациентам.