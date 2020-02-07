Кемерово, , 10:55 — REGNUM В Кемерове из-за ОРВИ начали закрывать школы на карантин. Учебный процесс полностью приостановлен в четырёх школах. Причина — отсутствие более 20% учеников.

«В школе № 28 карантин ввели с 6 февраля на срок не менее 7 дней для 1−11 классов. В школе № 37 учебный процесс приостановили с 7 по 13 февраля. В учебных заведениях № 97 и № 98 карантин ввели с 7 февраля до особого распоряжения», — пишет «Газета Кемерова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановлением главного санитарного врача Кузбасса Евгения Окса, в регионе вводятся «ограничительные мероприятия на период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ».

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе сложилась предэпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ