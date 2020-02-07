Москва, , 10:52 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили против повышения штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

В проекте отметили, что соответствующий документ по изменениям в КоАП не учитывает ни социальное положение людей, ни тяжесть наступивших последствий при нарушении тех или иных ПДД.

В ОНФ создана рабочая группа, которая займется рассмотрением проекта нового КоАП и сформулирует собственные предложения

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Минюст России опубликовал проект нового КоАП. В кодекс, в частности, предложено внести изменения, которые существенно ужесточат наказание за систематические нарушения ПДД для всех категорий водителей.

Так, штраф за несоблюдение скоростного режима возрастёт в шесть раз. На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

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