Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Приговор Морису Мачаликашвили, одному из обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Тбилиси, происходивших в июне 2019 года, огласил Тбилисский городской суд 6 февраля. Об этом на канале грузинского Общественного телевидения рассказал прокурор, ведущий дело Георгий Мукбаниани.

Он рассказал, что Мачаликашвили признал свою вину и пошел на процессуальную сделку.

«С учетом его признания, а также с учетом того, что он покаялся в содеянном, мы посчитали целесообразным оформить процессуальную сделку, — сказал прокурор. — Его приговорили к двум годам лишения свободы условно».

Сам Мачаликашвили на суде заявил, что не собирался врываться в парламент, а только защищал своего дядю.

Как передавало ИА REGNUM, поводом для массовых беспорядков в Тбилиси 20 июня 2019 года стало участие российской делегации в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившей в грузинском парламенте. Глава МАП депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, как было предписано протоколом, заседал в кресле спикера парламента. Это стало основанием для оппозиции устроить беспорядки в столице Грузии.