Черкесск, , 10:54 — REGNUM Масштабные работы по восстановлению лесов провели в Карачаево-Черкесии в 2019 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» В частности, было высажено более 46 тыс. новых деревьев, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

«Для того, чтобы сохранить лесной фонд нашей республики в минувшем году мы провели мероприятия по лесовосстановлению на 120 га лесов, работы по уходу за деревьями — на 166 га. Высажено более 46 тыс. новых саженцев, закуплены лесные семена», — написал Темрезов.

Кроме того, в прошлом году в республике было приобретено 12 единиц новой лесопожарной техники и одна — для проведения уходовых работ в лесопитомнике.

Темрезов заверил, что лесовосстановительные работы в Карачаево-Черкесии продолжатся и в 2020 году. Лесное хозяйство региона оснастят спецтехникой для лесоразведения и лесовосстановления, а также приобретут дополнительно девять единиц техники для сохранения лесов и оперативного реагирования на пожары.

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