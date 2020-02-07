Нижний Новгород, , 10:42 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, а также 8 февраля в северный регионах Приволжского федерального округа ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В число регионов, жителям которых нужно быть особенно осторожными, включены Нижегородская, Кировская, Пензенская, Ульяновская области, Чувашия, Удмуртия, Татария, Мордовия и Марий Эл.

В южных районах Башкирии ожидается местами метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В Оренбургской области прогнозируются местами сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. В отдельных районах Пермского края — изморозь.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе практически во всех регионах Поволжья шли сильные снегопады. После аномально теплой погоды в январе, февраль принёс похолодание. К примеру, в Ижевске в ночь на 4 февраля выпало рекордное количество осадков. При среднемесячной февральской норме в 21 мм выпало 7 мм снега.