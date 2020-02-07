Череповец, Вологодская область, , 10:42 — REGNUM На состоявшемся вчера в Большом Кремлевском дворце заседании президиума Госсовета Совета по науке и образованию вновь звучала тема необходимости развития среднего профессионального образования в стране. Накануне в ходе рабочего визита в Вологодскую область Президент России Владимир Путин посетил Череповецкий химико-технологический колледж, ознакомился с его работой и провел встречу с общественностью. В ходе визита главу государства сопровождали заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, главы профильных министерств, полпред Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор области Олег Кувшинников.

Колледж — базовое предприятие одного из лидеров российской отрасли минеральных удобрений — компании «ФосАгро». Колледж работает по дуальной образовательной системе. Практические занятия проходят на предприятии или на специально созданном «ФосАгро» для студентов ЧХТК химико-технологическом полигоне. Выпускники колледжа, в результате, к моменту получения диплома полностью готовы к работе в условиях реального производства.

Президент России Владимир Путин открывая заседание Госсовета положительно отозвался об образовательной инициативе ФосАгро по подготовке специалистов для химического комплекса страны.

«Во вторник в Череповце — вы, наверное, обратили на это внимание — мы познакомились с работой наших компаний по созданию эффективной системы подготовки современных кадров, — отметил Владимир Путин. — Должен вам сказать, результат очень достойный, и практика очень интересная. Нужно поддержать стремление предпринимателей и наших компаний инвестировать в образование и науку, предложить новые, более эффективные инструменты сотрудничества государства, регионов и бизнеса».

«Для себя даже услышал сегодня нечто новое и весьма, на мой взгляд, интересное, перспективное, — сказал во время встречи с представителями общественности в ЧХТК Владимир Путин. — Гибкая система такая, связывающая школу, колледж, высшее учебное заведение, производство».

Так президент отозвался о системе подготовки «Школа — Колледж — Университет — Предприятие», которую выстраивает в городах своего присутствия группа компаний «ФосАгро». Её цель — обеспечить приток квалифицированных и мотивированных специалистов.

К слову «ФосАгро» поддерживает два профессиональных колледжа. ЧХТК В Череповце готовит специалистов по химическим направлениям, а вот Кировский филиал Мурманского государственного арктического университета обеспечивает кадрами горнодобывающий комплекс компании. В сумме на модернизацию учебных заведений направлено более миллиарда рублей. Конкурс на ряд специальностей в ЧХТК достигает 7 человек на место, а в кировском филиале МАГУ — 4 человек на место.

Также у компании открыты специализированные «ФосАгро-классы» в подшефных школах городов присутствия. Есть 24 вуза-партнера, в которых сегодня обучается 118 студентов-целевиков, но вообще на инженерные специальности поступает более 120 выпускников «ФосАгро-классов» ежегодно.

Инновационную модель на Госсовете отметил также министр просвещения Сергей Кравцов:

«Нам необходимо организовать работу колледжей так, чтобы их программы соответствовали реальным запросам экономики, — сказал чиновник корреспонденту телеканала «Россия 24» после заседания. — Позавчера президент посещал колледж в Череповце. Там действительно выстроена работа и предприятий, и образовательного процесса. Это очень эффективная модель. Я уже дал поручение, чтобы мы проанализировали работу всех колледжей, всех систем среднего профессионального образования, насколько связаны те программы, которые реализуют колледжи, связаны с региональными рынками труда».

Добавим, о необходимости связи среднего профессионального образования с потребностями рынка труда и выстраивании системы «Школа — Колледж — Университет» говорили и другие участники Госсовета: ректор МГУ Виктор Садовничий, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

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