Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM Герой России, пилот Дамир Юсупов выступил в «медной мечети» (Верхняя Пышма, Свердловская область) на встрече, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ЕАН.

По словам замглавы Уральского мухтасибата Наиля Шаймарданова, мероприятие вызвало аншлаг. В мечеть пришли даже православные священники.

«Огромное чувство единения возникло», — сказал религиозный деятель.

На встрече рассказали, что связывает уральских мусульман с Великой Отечественной, когда жители СССР в едином порыве противостояли фашистскому зверю.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2019 года экипаж самолёта Airbus A321 совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин позже получили звание Героев России.

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