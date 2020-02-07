Новосибирск, , 10:35 — REGNUM В новосибирских аптеках перебои с медицинскими масками. Их дефицит подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве отметили, что аптечные сети — самостоятельные бизнес-структуры и они не подведомственны региональному минздраву, а проверки ассортимента и цен — это полномочия УФАС и контрольно-надзорных органов.

«В свою очередь Минздрав тоже обеспокоен возникшими перебоями с поставками медицинских масок, так как они необходимы ежедневно и в большом количестве для персонала лечебных учреждений, — прокомментировал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Поэтому мы уже обратились к новосибирскому предприятию-производителю защитных масок с просьбой увеличить их выпуск».

Как считает Хальзов, повышенный спрос на медицинские маски обусловлен информацией о вспышке коронавируса в Китае.