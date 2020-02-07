Пермь, , 10:34 — REGNUM В Перми прокуратура подвела промежуточные итоги проверок гостиниц, которые проходят после того, как в мини-отеле «Карамель» погибли пять человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве, на сегодняшний день проверено 27 объектов, в том числе, расположенных на первых этажах зданий.

Проверки проводятся с привлечением специалистов инспекции государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора, отделов надзорной деятельности ГУ МЧС России по региону, контролирующих органов.

По данным прокуратуры, из 27 проверенных гостиниц в большинстве выявлены нарушения. Так, в Ленинском районе Перми во всех четырех отелях установлено более 50 нарушений правил пожарной безопасности. В Свердловском районе города в четырех и семи гостиниц также выявлены недостатки. В Мотовилихинском, Индустриальном, Орджоникидзевском и Дзержинском районах есть претензии к 12 отелям.

По проверок прокурорами районов собственникам гостиниц внесено пять представлений. В суд направлено 12 исковых заявлений, в том числе о прекращении деятельности с принятием обеспечительных мер. По шести искам решение принято, еще по шести — бизнесмены сами приостановили деятельность своих отелей до устранения нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января в Перми прорыв системы отопления привел к гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель», расположенном в подвале пятиэтажного жилого дома. Еще шесть человек получили ожоги. По факту смертельного происшествия возбуждено уголовное дело. Задержан пожарный инспектор, а также управляющий гостиницы.

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