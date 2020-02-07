Белгород, , 10:29 — REGNUM Более двух тысяч кустов сирени планируют высадить у воинских мемориалов в Белгородской области в 2020 году. Для этих целей будут использовать местный посадочный материал, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Благоустройство ждёт 144 памятника, расположенных в 22 муниципальных образованиях области. Проекты озеленения уже разработаны, региональные власти рассчитывают реализовать их к 9 мая. В Белгородской области разведением и выращиванием сирени занимаются около 50 производителей, их саженцы и будут использовать для воинских мемориалов.

В регионе планируют создать крупнейшую в России коллекцию сортов сирени. Селекционную работу ведёт Белгородский государственный национальный исследовательский университет.