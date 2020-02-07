Пекин, , 10:31 — REGNUM Факт возможного игнорирования властями центральной китайской провинции Хубэй на начальном этапе вспышки коронавирусной инфекции, несмотря на предупреждения медика, расследует Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины. Об этом 7 февраля сообщается на сайте комиссии.

«Центральное правительство решило направить в Хубэй и город Ухань (являющийся административным центром провинции) инспекционную группу, которая проведет всестороннее расследование, касающееся доктора Ли Вэньляна», — говорится в кратком заявлении Центральной комиссии КПК.

Напомним, доктор Ли Вэньлян был первым в составе бригады из восьми медиков, которые столкнулись с ранее неизвестным типом коронавируса. Он предупредил людей в социальных сетях о смертельно опасном вирусе и его сообщение быстро распространилось по сети интернет. Однако позднее его самого и всю бригаду медиков вызвали в полицию и обвинили в намеренном распространении ложной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информация о смерти Ли Вэньляна, первого врача из китайского Уханя, предупредившего о вспышке коронавируса 2019-nCoV, подтвердила Центральная больница Уханя.