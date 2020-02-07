Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM Из коммерческой маршрутке № 42 в Екатеринбурге высадили инвалида. Об этом сообщает ЕАН.

Кондуктор автобуса накинулась на мужчину-инвалида, вошедшего через заднюю дверь. Пассажир показал удостоверение инвалида, но человека всё равно заставили выйти на следующей остановке, вдобавок обозвав наркоманом.

Позже кондуктор заявила, что удостоверение якобы было поддельным.

Маршрут обслуживается перевозчиком «Союз-транс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге высадили из автобуса 12-летнего подростка. Он вместе с другом пытался оплатить проезд с помощью одного электронного проездного («Е-карты»), но оплата прошла только за его товарища.

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