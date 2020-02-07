Пекин, , 10:22 — REGNUM Игровые консоли нового поколения PS5 и Xbox Series X могут не выйти в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Об этом 6 февраля сообщил портал Business Insider.

По заявлению американской инвестиционной фирмы Jefferies Group, релиз консолей будет отложен, если производство задержится хотя бы на месяц. И, несмотря на наличие офисов и заводов в США, Европе и Японии, большинство приставок собирают именно в Китае.

Напомним, релиз PS5 и Xbox Series X должен был состояться в декабре 2020 года. Точные даты пока неизвестны.

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