Ташкент, , 10:17 — REGNUM Десятитомное пособие для журналистов в Узбекистане было подготовлено в течение пяти месяцев, сообщает 6 февраля агентство «УзА».

Демонстрация нового издания прошла 6 февраля в агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана. Десятитомное пособие издано тиражом в 1000 экземпляров.

«Издание десятитомного пособия по журналистике — это первый шаг на пути решения проблемы нехватки книг по специальности», — отметил проректор Узбекского университета журналистики и массовых коммуникаций Нозим Муротов.

Напомним, 24 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису (парламенту) республики заявил, что всегда будет поддерживать СМИ. По его словам, журналисты должны иметь больше возможностей для общественного контроля.

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