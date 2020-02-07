Нью-Йорк, США, , 10:15 — REGNUM Релиз The Outer Worlds на Nintendo Switch пришлось отложить из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщают представители компании Private Division 7 февраля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/PrivateDivision/status/1225526314188386304

Из-за эпидемии коронавируса разработчикам из сингапурской студии Virtuos понадобится больше времени на портирование игры. Однако, по словам представителей Private Division, теперь The Outer Worlds выйдет и на физических носителях.

Напомним, The Outer Worlds — это ролевая игра, разработанная компанией Obsidian Entertainment. Её релиз состоялся в октябре 2019 года.

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