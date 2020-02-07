Санта-Моника, США, , 10:09 — REGNUM Осенью 2020 года состоится релиз новой игры в серии Call of Duty. Об этом 6 февраля сообщил портал Charlie Intel.

Компания Activision пока не назвала студию-разработчика проекта. По сообщениям игрового издания Kotaku, ещё в 2019 году компания Treyarch возглавила работу над игрой.

Напомним, Call of Duty — это популярная серия шутеров от первого лица. Первая игра этой франшизы вышла в 2003 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тяжёлая неделя»: президент Blizzard признал ошибки Reforged