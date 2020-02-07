Ирвайн, США, , 10:03 — REGNUM Президент Blizzard Entertainment Джей Аллен Брэк прокомментировал релиз Warcraft III: Reforged. Он назвал ажиотаж вокруг провала игры «тяжёлой неделей» для разработчиков, сообщил портал VGC 6 февраля.

Брэк заявил, что фанаты ждали от Blizzard «великих вещей», а разработчикам, в свою очередь, не удалось достичь этой планки. Он также отметил, что компания славится тем, что продолжает регулярно поддерживать свои проекты и после релиза — то же самое ожидает и Warcraft III: Reforged.

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Напомним, Warcraft III: Reforged стала самой низкооценённой видеоигрой в истории. Фанаты остались недовольны многочисленными техническими ошибками и несоответствием реальной картины с тем, что ранее обещали разработчики.

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