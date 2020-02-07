Хабаровск, , 10:02 — REGNUM Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска. Об этом 7 февраля сообщается на сайте администрации города.

«Масочный режим будет введен в Хабаровске с 10 февраля», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что масочный режим вводится в обязательном порядке для всех работников, которые имеют тесный контакт с большим количеством людей — таких как работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики.

Кроме этого, сообщается о вводимых ограничениях на проведение мероприятий культурно-массового характера в соцучреждениях, медицинских организациях, образовательных учреждениях, а также на предприятиях торговли, сферы услуг и общепита.

«Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города», — приводит сайт администрации слова заместителя начальника управления города по физической культуре, спорту и здравоохранению в сфере охраны здоровья Татьяна Скорик.

Помимо этого, она напомнила, что маски являются проверенным средством профилактики инфекционных заболеваний и уточнила, что их нужно носить в обязательно порядке только в помещении и менять один раз в два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области провели обследование ещё трёх граждан, вернувшихся из КНР, с подозрением на коронавирус.