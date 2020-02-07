Варшава, , 09:55 — REGNUM Хоррор-игра Daymare: 1998 выйдет на консолях PS4 и Xbox One 28 апреля 2020 года. Об этом 6 февраля на своей странице в Twitter сообщили разработчики из Destructive Creations.

https://twitter.com/DestCreat_Team/status/1225460964331528192

В Daymare: 1998 игроки управляют тремя персонажами, которые пытаются выжить в небольшом городке, захваченном демонами. Релиз проекта на PC состоялся в 2019 году.

Напомним, изначально Daymare: 1998 создавалась как фанатское переиздание Resident Evil 2. Однако разработчикам пришлось сменить концепцию своего проекта после анонса официального ремейка от Capcom.

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