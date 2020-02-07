Вашингтон, , 09:57 — REGNUM В США могут ввести антидемпинговые пошлины на поставку башен ветряных электростанций из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство торговли США.

По предварительном данным, представители министерства торговли США установили антидемпинговые пошлины на южнокорейские ветрогенераторы в размере 5,98%.

Известно, что в июле прошлого года представители торговой коалиции США Wind Tower Trade Coalition подали в Комиссию по международной торговле петицию, в которой сообщили, что низкие цены на башни ветряных электростанций из Южной Кореи, Канады, Индонезии и Вьетнама наносят ущерб отечественной индустрии.

Отмечается, что министерство торговли США вынесет окончательное решение по пошлинам в начале марта текущего года.