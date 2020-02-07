Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM В Москве под арестом находится брат депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских («Единая Россия»). Его обвиняют в краже, говорится в электронной карточке дела на сайте Мосгорсуда.

Три человека были задержаны в конце января. Им вменяют кражи из депозитариев банков. Общая сумма похищенного достигает $2,6 млн.

Андрей Альшевских уже подтвердил, что один из задержанных является его родным братом. «Ошарашен новостью о брате. Мы все взрослые люди. Каждый несет ответственность за свои решения и поступки», — написал он в Facebook.