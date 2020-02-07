Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM В Бурятии необходимо установить минимальную стоимость комплексного обеда в школе с учётом требований СанПин и норм детского питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Бурятии, предложение об этом направлено в правительство региона.

По мнению активистов, реализация поручения президента России Владимира Путина может встретиться с определёнными трудностями. Так, по данным Росстата, средняя стоимость горячего питания на ребёнка составит 75,79 руб. Соответственно, в республике в год потребуется более 700 млн рублей. Кроме того, потребуются дополнительные вложения в оборудование буфетов и столовых.

«Остаётся открытым вопрос: какое соотношение затрат федерального, регионального и муниципального бюджетов на выполнение этой задачи будет определено, ведь сейчас муниципальные бюджеты зависят от дотаций региона, региональный бюджет также является дотационным», — напомнила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Наталья Сандакова.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, целые регионы могут остаться без средств на питание детей. По словам депутата Госдумы Алдара Дамдинова, это может произойти из-за малокомплектных школ.

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