Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM В Свердловской области провели обследование ещё трёх граждан, вернувшихся из КНР, с подозрением на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

У пациентов в течение 14 дней после возвращения из Китая проявились симптомы ОРВИ, поэтому врачи отдельно обследовали «группу риска». Свердловчан проверили на коронавирус.

«Результаты исследований — отрицательные», — комментируют в ведомстве.

Всего по состоянию на 7 февраля 2020 года таких граждан было обследовано 22.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области пока не обнаружено заболевших коронавирусом. В аэропорту Кольцово установили дополнительные меры безопасности для предотвращения завоза опасного вируса.

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