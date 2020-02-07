Чебоксары, , 09:41 — REGNUM В Чувашии в 2019 году рождаемость упала на 10,7%, смертность уменьшилась на 1,4%. Число умерших превысило число родившихся на 30,7%, что в 1,7% раза больше, чем было в 2018 года. Соответствующие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2019 году в республике родились 11 663 ребёнка, что на 10,7% (или на 1402 человека) меньше по сравнению с 2018 годом. Из них 4 058 детей (34,8% от общего числа родившихся живыми) были первенцами в семьях, 4 566 детей (39,1%) — вторыми, 2 271 ребёнок (19,5%) — третьими, 766 детей (6,6%) — четвертыми и более.

Умерли в прошлом году 15 249 человек, смертность сократилась на 1,4%. В том числе умерли 39 младенцев в возрасте до одного года, из них 13 детей — от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, восемь — от врождённых аномалий, шесть — от внешних причин.

Основными причинами смерти жителей Чувашии являются болезни системы кровообращения (39,3% всех умерших), новообразования (12,2%), внешние причины смерти (10,2%), болезни органов пищеварения (6,4%) и болезни органов дыхания (5,3%).

За год число умерших превысило число родившихся на 30,7% (в 2018 году — на 18,3%).