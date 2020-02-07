Багдад, , 09:42 — REGNUM Пятеро граждан Франции, ожидающих смертной казни в иракской тюрьме, обратились в ООН с просьбой оказать давление на официальный Париж с целью возвращения их домой. Об этом 7 февраля сообщает Al Arabia.

Обратившиеся были арестованы в Сирии и признаны виновными в участии в деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Смертная казнь была вынесена 11 гражданам Франции в 2019 году, еще трое были приговорены к пожизненному заключению. Смертные приговоры пока не претворялись в жизнь.

Один из адвокатов заключенных заявил в комментарии журналистам издания, что власти Франции прекрасно осведомлены о сложившейся ситуации, но не предпринимают никаких действий для спасения террористов.

Именно поэтому было принято решение обратиться в ООН с просьбой повлиять на официальный Париж.

Напомним, власти Франции достаточно жестко относятся к террористам, являющимся гражданами государства. Причиной тому стала серия террористических актов в стране, жертвами которых с 2015 года стали свыше 250 человек.