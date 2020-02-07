Москва, , 09:39 — REGNUM В московские больницы поставлено оборудование для диагностики рака по новому стандарту. Об этом 7 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Новые прибору позволяют определять природу опухоли и подбирать терапию, не затрагивая здоровые клетки.

«Уже закуплена и установлена 241 единица новейшей медицинской техники, в марте 2020 года будет поставлено еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Оборудование поставили в городскую клиническую онкологическую больницу (ГКОБ) №62, ГКОБ №1, городскую клиническую больницу (ГКБ) №57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ №40 и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из корпусов Боткинской больницы в Москве будет создан онкологический диспансер.

«Один из корпусов, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение. Надеюсь в течение полутора-двух лет и этот корпус отреставрируем и введём в эксплуатацию», — рассказала журналистам Ракова.