Кисловодск, Ставропольский край, , 09:42 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочь. Женщине вменяют в вину ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе МВД России по региону.

Установлено, что 46-летняя жительница города Кисловодска не кормила дочь должным образом, вовремя не проходила медицинские осмотры. Подозреваемая письменно отказывалась от лечения даже когда медики диагностировали у девочки различные заболевания. В итоге здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

Ранее органы опеки и попечительства отобрали ребенка у родителей, после чего ее поместили в Кисловодскую детскую больницу. Когда состояние девочки нормализовалось, ее направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным местных СМИ, подозреваемая придерживалась вегетарианства, и именно такая система питания могла привести к серьезному недобору веса девочки. Женщина не согласна с решением органов опеки и считает, что ее дочь «просто худенькая».