Оса, Пермский край, , 09:37 — REGNUM В Пермском крае прокуратура поверила условия проживания 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Осинском районе и незамедлительно провела совещание, где перед чиновниками поставила задачу — принять неотложные меры по обеспечению надлежащего уровня жизни ветерана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Распоряжением правительства Пермского края из резервного фонда выделено более 1 млн рублей для выплаты ветерану материальной помощи на приобретение жилья. Денежные средства участник войны получит в ближайшее время, заявили в прокуратуре.

По данным СМИ, десять лет парализованный 94-летний Афанасий Л. не может получить благоустроенное жилье и вынужден проживать в деревянном доме с крутыми лесенками, без горячей воды, тёплого туалета и канализации.

Перенесший три инсульта ветеран неоднократно обращался за помощью к чиновникам и просил улучшить его жилищные условия, однако каждый раз получал отказ, сообщает perm.aif.ru.