Москва, , 09:36 — REGNUM Российская система качества (Роскачество) дала рекомендации, как уберечь ребенка от компьютерной зависимости.

Отмечается, что чаще всего впадают в зависимость от онлайн-игр мальчики в возрасте от 10 до 15 лет. Специалисты советуют договориться с ребенком о том, когда именно и сколько времени он может потратить на компьютерные игры.

Например, один час в день и после того, как сделает уроки. Если ребенок будет проводить за компьютером или гаджетом больше двух часов в день — это первый шаг к формированию зависимости.

Специалисты также рекомендуют ограничить траты ребенка на компьютерные игры с помощью специальной детской карты с установленным лимитом, передает Российская газета.

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Эксперты заявили, что секции и кружки служат хорошей альтернативой компьютерным играм, поскольку увлеченный каким-либо видом спорта или творчеством ребенок не станет сидеть за компьютером целыми днями.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины жителей России (58%) убеждены, что компьютерные игры вредны для геймеров. За полезность видеоигр высказались 19% опрошенных.

Негативные последствия видеоигр граждане чаще всего связывают с ухудшением здоровья: возникновение зависимости (26%), ухудшение зрения (23%), негативное влияние на психику (13%), деградация умственных способностей, агрессия (10%).

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