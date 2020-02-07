Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM Председателем Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием избран Наурызбай кажы Таганулы. Об этом сообщили 7 февраля в пресс-службе Духовного управления.

В Нур-Султане прошел внеочередной IX курултай Духовного управления, 300 делегатов которого единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру. Прежний Верховный муфтий Серикбай кажы Таганулы отметил, что его преемник реализовал много хороших проектов.

«Уверен, что Наурызбай кажы Таганулы придаст новый импульс деятельности Духовного управления», — сказал Таганулы. Причиной его отставки стало состояние здоровья.

Напомним, 8 декабря 2017 года Серикбай кажы Таганулы был избран Верховным муфтием Казахстана. Наурызбай кажы Таганулы занимал должность его заместителя.