Москва, , 09:27 — REGNUM В клиники Москвы поступило новейшее оборудование для диагностики рака. По новому стандарту уже оборудованы несть гистохимических лабораторий, сообщается на портале мэра столицы.

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По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в клиниках установлены современные приборы, помогающие определить природу опухоли и подобрать терапию, не затрагивающую здоровые клетки.

В настоящее время закуплена и установлена 241 единица новейшей медицинской техники, в марте 2020 года будет поставлено еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ 11 февраля состоится лекция «Четыре главных факта об онкологии».

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