Павлодар, Казахстан, , 09:19 — REGNUM Попытку покончить жизнь самоубийством совершил работник, трудившийся по подряду с ТОО «Алем-ПВЛ» в Павлодаре, сообщает 6 февраля издание «Павлодар Today».

Мужчина совершил попытку суицида непосредственно в офисе компании. Сотрудники вызвали скорую помощь, которой удалось спасти жизнь отчаявшегося работника.

Он заявил об угрозе самоубийства еще утром 6 февраля, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме задолженности по заработной плате. «С мая-июня месяца сделал сам, лично положил пять подъездов кафеля. На данный момент 200 тысяч мне должны», — сказал мужчина.

Другие работники, собравшиеся возле дома, где проходила отделка, поддержали это заявление, после чего отправились в инспекцию труда. В ведомстве рекомендовали обратиться в суд и помогли составить исковое заявление. Однако вечером в офисе компании произошел указанный инцидент.

Отметим, в департаменте полиции Павлодара по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК Казахстана («Доведение до самоубийства»).