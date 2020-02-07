Москва, , 09:17 — REGNUM В трёх аэропортах Москвы задержали и отменили 42 рейса. Об этом 7 февраля сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:10, в аэропорту «Домодедово» 15 рейсов задержано, ещё десять отменено. В частности, не состоятся вылеты самолётов в Екатеринбург, Караганду (Казахстан) и Франкфурт (Германия). Отменено прибытие рейсов из Екатеринбурга, Норильска, Амстердама (Нидерланды), Пекина и Гонконга (оба — Китай).

Во «Внуково» задерживается 14 рейсов, в «Шереметьево» — три.

Данные сервису предоставлены аэропортами.