Найроби, , 09:20 — REGNUM Власти Кении объявили, что вторник, 11 февраля, будет выходным днем, чтобы жители страны смогли посетить государственные похороны бывшего президента восточноафриканской страны Дэниэла арапа Мои. Об этом передает ВВС Swahili.

В четверг, 6 февраля, министр внутренних дел Кении Фред Матианги объявил, что выходной день «предоставит всем кенийцам возможность посетить национальную панихиду в честь» бывшего президента.

Напомним, что Мои скончался 4 февраля в частной больнице в столице страны, Найроби, от неизвестного заболевания. Ему было 95 лет. Он провел на посту президента 24 года, больше, чем любой другой лидер Кении.

Объявляя о его кончине, действующий президент Кении Ухуру Кеньятта, сказал, что у бывшего президента будут государственные похороны с полными гражданскими и военными церемониальными почестями.

Тело Мои будет лежать в парламенте в течение трех дней с субботы, 8 февраля, до поминальной службы, которая состоится во вторник, 11 февраля, на стадионе Ньяйо в столице страны.

На следующий день он будет похоронен в своем доме на родине в Кабараке в 270 км к северо-западу от Найроби.

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