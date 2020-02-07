Уфа, , 09:19 — REGNUM Бывшего начальника отдела уголовного розыска (УГРО) отдела полиции № 3 по Уфе обвиняют в мошенничестве в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы бывший полицейский похитил 177 тысяч бюджетных денег, которые выделялись на оперативно-розыскную деятельность. При этом он использовал подложные документы, считают следователи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что фигурант уголовного дела свою вину не признал.

В прошлом году он был уволен со службы по причине совершения проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Прокуратура Башкирии потребовала через суд взыскать с обвиняемого сумму причиненного ущерба.

Материалы уголовного дела будут направлены в Верховный суд Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелявшему в московском метро полицейскому предъявили новое обвинение