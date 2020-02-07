Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM Карантин и обсервация являются совершенно разными понятиями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

«Карантин — комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д», — написал он в Facebook. И добавил, что карантин предусматривает полную изоляцию очага с размещённой по периметру вооружённой охраной.

Что касается обсервации, что это комплекс противоэпидемических и ограничительных мероприятий, которые направлены на локализацию и ликвидацию очага инфекции. Обсервация предусмотрена в отношении лиц, которые прибыли с карантинной территории, контактировали с больными, а также к тем гражданам, у которых возможно инфекционное заболевание. Такие лица находятся в обсерваторах под постоянным наблюдением медиков до окончания срока инкубационного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге создан обсерватор, в который будут помещать лиц, прибывших из Китая. Подобные обсерваторы открываются во всех регионах России. Причиной стала ситуация с коронавирусом. В изоляции граждане пробудут 14 дней. Именно такой инкубационный период у коронавирусной инфекции.