Воронеж, , 09:12 — REGNUM Обновление общественного транспорта в Воронеже началось, об этом 6 февраля журналистам заявил глава города Вадим Кстенин.

«Есть четкий график обновления автобусов, он трехгодичный и предполагает обновление более 950 автобусов. Безусловно, работа будет продолжаться — это было однозначным условием при повышении стоимости проезда», — цитирует Кстенина пресс-служба администрации города.

По словам мэра, после повышения тарифа на проезд (в октябре 2019 года) перевозчики приобрели 99 автобусов малого класса, 14 — среднего и шесть автобусов большого класса для нужд муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс». Таким образом, на ряде маршрутов, которые обслуживаются автобусами малого и среднего класса, появились машины, которые могут перевозить и маломобильных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд в общественном транспорте Воронежа вырос с 28 октября 2019 года, с 17 рублей до 23 при оплате наличными и 21 рубля при безналичном расчёте. Повышение власти провели. Пообещав горожанам масштабную транспортную реформу.

Отметим, также, что ранее в своих заявлениях представители города неоднократно заявляли о намерениях максимально заменить автобусы малого и среднего класса автобусами большого класса.