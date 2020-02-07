Томск, 7 февраля 2020, 09:09 — REGNUM В столице Томской области — городе Томске — коммунальные службы устраняют последствия снегопада.
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Томска, 7 февраля «ТомскСАХ» усилило посыпку и разметание снега с улиц и тротуаров. В механизированной работе задействовано 74 единицы спецтехники.
Коммунальные службы за прошедшие сутки вывезли на полигоны 5,5 тыс. тонн снега.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томске 6 февраля зафиксировано два случая падения снега с кровель зданий на людей.
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