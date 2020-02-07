Оренбург, , 09:04 — REGNUM В Оренбурге решение о продлении или завершении карантина в школах и учреждениях допообразования примут 10 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Напомним, в областном центре из-за всплеска заболеваемости РОВИ и гриппом с 3 февраля действует ограничительная мера. Все школы закрыты на карантин до особого распоряжения.

Добавим, что помимо Оренбурга карантин во всех школах объявили еще в девяти муниципальных образованиях региона: Бузулуке, Орске, Кувандыке, Ясном, Гае, Соль-Илецке, а также Сакмарском, Новоорском, Оренбургском районах.

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