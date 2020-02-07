Тюмень, , 09:03 — REGNUM Среди эвакуированных из Китая в Тюменскую область граждан нет носителей коронавируса. Об этом журналистам сообщила глава областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По её словам, полагать, что кто-то является носителем, нет никаких оснований. В то же время она отметила, что если всё же такие отыщутся, им будет оказана вся необходимая в таком случае помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмень были эвакуированы 144 гражданина, побывавших в Китае. Они находятся в одном из санаториев и будут оставаться там две недели.