Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Екатеринбургские транспортные предприятия перевезли в январе 2020 года более 24,1 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По сравнению с январём 2019 года пассажиропоток вырос на 1,05 млн человек (+ 4,55%).

«Этот факт эксперты связывают со слаженной работой системы перевозки пассажиров и её ценовой доступностью», — сказали в мэрии.

Большая часть пассажиров (57,8%) пользовались для оплаты проезда электронным проездным («Е-Картой»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге анонсировали ликвидацию ряда троллейбусных и активное сокращение других маршрутов общественного транспорта. Другим же маршрутам обещают увеличат проходимость.

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