Курган, , 08:59 — REGNUM В Курганской области процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) благодаря бесплатной квоте стала доступней. В год пациентка может предпринять несколько попыток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В 2019 году за счёт средств обязательного медицинского страхования выполнено 505 ЭКО. Это на 21% больше, чем в 2018 году. За счёт обязательного медицинского страхования (ОМС) выполнено 176 ЭКО в других регионах россии.

Из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансирование ЭКО в прошлом году было затрачено 63,7 млн рублей. Это на 7,7 млн больше, чем в 2018 году.