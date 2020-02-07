Москва, , 08:58 — REGNUM В Москву пришла настоящая зима и морозы, что соответствует климатической норме. Но такая погода в столичном регионе задержится ненадолго, передают «Мектеоновости».

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Суббота, 8 февраля, станет самой холодной за текущую зиму. Ночью морозы могут усилиться до — 13, — 16 °C, днем — 6, — 8 °C. Ветер северный. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 9 февраля, морозы ослабеют. Северный ветер сменит направление на юго-западное. Днём ожидается — 2, — 4 °C, к вечеру может потеплеть до 0 °C. Атмосферное давление повышенное 754 — 757 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра и гололедицы был продлен «желтый» уровень погодной опасности.

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