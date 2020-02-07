Пекин, , 08:56 — REGNUM Число погибших от коронавируса в Китае достигло 636 человек, об этом 7 февраля говорится в заявлении Национальной комиссии по здравоохранению страны.

Также, по данным комиссии, на сегодняшний день число заболевших составляет 31 тыс. 161 человека. За последние сутки в стране скончались 73 человека. Кроме того, врачи взяли под наблюдение 186 тыс. 45 человек.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Несмотря на то, что основная масса заразившихся проживает в Китае, вирус распространился на более чем 20 стран мира, в том числе США и Великобританию.

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