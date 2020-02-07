Барнаул, , 08:48 — REGNUM Острая нехватка врачей в регионах связана с серьёзной проблемой в организации здравоохранения, считает кандидат медицинских наук, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Росстата, он пояснил:

«Опыт наблюдения во времена, когда я занимался организацией здравоохранения, убедил меня, что для врача самое важное — возможность самореализации как специалиста и человека, сострадаюшего пациенту. Поэтому в те годы мы старались объединять поликлиники со стационарами, чтобы врач мог перемещаться и работать не только на поликлинических приемах, но какой-то период и в стационарах.

Одно время вводили даже предмет врачебная этика. В мединституте практиковали целый спектр культурных мероприятий по формированию образа врача, как человека имеющего весь спектр характеристик интеллегента и культурного человека. Практиковали целую сеть институтов повышения квалификации, причем повышение квалификации не у себя в городе, а именно в других городах, прежде всего — в Москве и Ленинграде.

Однако врачебное сообщество явно сменило вектор ценностей. С переходом к рыночным отношениям в 90-е годы, психология врача стала меняться в сторону коммерциализации. Многие врачи просто пошли в коммерческие структуры. А государственные больницы охватил примитивный бюрократический формализм, где главное не качество медицинской помощи и доброе отношение к пациенту, а стали ценится некие формальные, зачастую чисто бюрократические процедуры «рисования» показателей, чтобы больница получила больше денег.

Самое главное, что не удалось власти — это создать настоящую систему медицинского страхования, когда деньги должны двигаться за пациентом на конкурентном рынке медицинских услуг. И отрасль здравоохранения превратилась в систему продвижения громадных бюджетных денежных потоков, «сливки» с которых снимает коррумпированная бюрократия.

Сломать эту систему могло бы медицинское сообщество, которое должно было бы забрать на себя большинство государственных полномочий в этой отрасли. Поэтому я в своё время активно участвовал в создании «Национальной медицинской палаты» и «Медицинской палаты Алтайского края».

Но пока врачебное сообщество не смогло переиграть мощную бюрократическую вертикаль, которую интересуют только денежные потоки. И хотя в течении 20 лет в послании российского президента Владимира Путина постоянно декларируются правильные слова про здравоохранение, реально отрасль отринула от ценностей специальности «врач».

И поэтому конечно, надо начинать всё сначала и запустить процесс замены «бюрократической вертикали» на формирование конкурентного рынка медицинской помощи, где минздравы занимаются только «формированием политики», а не являются одновременно собственниками государственных больниц и распорядителями финансовых потоков. Но похоже «язва коммерциализации» в условиях вертикали, уже не излечима. А чиновники научились обманывать гражданское общество, которое тоже «обманываться радо» и лишь способно просить: «Владимир Владимирович, дайте поручение…».

Напомним, ранее агентство РБК со ссылкой на данные исследования Росстата, сообщило о серьёзном дефиците врачей. Так, на конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала.

Самая значительная нехватка врачей была зафиксирована в 2018 году в Камчатском крае. Далее следуют: Самарская, Псковская области и десятки других регионов.

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