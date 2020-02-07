Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Результаты анализов на коронавирус 2019-nCoV у двух человек, прибывших в Грузию из Китая, показали отрицательный результат. Об этом вечером 6 февраля рассказал журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

«У остающихся сейчас в инфекционной больнице двух пациентов — гражданина Китая до 30 лет и молодой женщины-грузинки, результаты анализов на новый коронавирус достоверно отрицательные», — сообщил Церцвадзе.

Он также рассказал, что у гражданина КНР выявлен грипп типа В.

Напомним, у инфекционную больницу в Тбилиси ранее поступили два пациента, которые недавно прибыли в Грузию из Китая. У них были признаки ОРВИ, в результате чего больных проверили на заболевание коронавирусом.

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