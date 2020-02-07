Омск, , 08:46 — REGNUM Омичам не стоит опасаться распространения коронавируса в регионе, считает профессор Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС), председатель ассоциации «Экологический комитет» Сергей Костарев.

«Я считаю, что это какая-то нечестная пропагандистская кампания. Вирус, судя по статистическим данным, не опаснее обычного», — цитируют Костарева «Коммерческие вести».

Он подчеркнул, что цифры смертности и заболеваемости коронавирусом достаточно сравнить «с числом, сколько в мире гибнет от обычного вируса гриппа». Тогда, по словам профессора, «становится понятно, что омичам нет повода опасаться коронавируса».

Костарев призвал омичей чаще бывать на свежем воздухе и заниматься физкультурой.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач Саргатской ЦРБ (Омская область) Константин Лукашевич считает, что коронавируса надо опасаться.

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